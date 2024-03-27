Несмотря на то, что платформа AM4 была представлена 6 лет назад, компания AMD не спешит отказываться от нее. В начале 2023 года ассортимент процессоров, работающих на AM4, пополнился моделью Ryzen 7 5700X3D и некоторыми другими. И вот теперь, судя по информации, просочившейся с выставки, AMD готовит к выпуску новую серию Ryzen.

Несмотря на то, что платформа AM4 была представлена еще 6 лет назад, в 2016 году, компания AMD не спешит отказываться от нее. В начале 2023 года ассортимент процессоров, работающих на AM4, пополнился моделью Ryzen 7 5700X3D и некоторыми другими. И вот теперь, судя по информации, просочившейся с китайской выставки, AMD готовит к выпуску новую серию Ryzen 5000XT.

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На данный момент известно очень мало информации о грядущих процессорах. AMD не разглашает их технические характеристики, не оглашает модельный ряд и даже не подтверждает сам факт разработки Ryzen 5000XT. Если вспомнить серию Ryzen 3000 XT, выпущенную в 2020 году, то можно предположить, что Ryzen 5000XT будут представлять собой обновление существующих моделей без значительных архитектурных изменений.

Основным отличием станет увеличенная частота работы, которая, предположительно, будет на 100-200 МГц выше, чем у базовых моделей Ryzen 5000. Не исключено, что в рамках серии Ryzen 5000XT будут представлены модели с увеличенным объемом кэш-памяти. Однако пока эта информация остается на уровне слухов.

Ожидается, что AMD официально представит серию Ryzen 5000XT в ближайшие месяцы. Тогда же будут объявлены цены и даты начала продаж.

Аналитики рынка по-разному оценивают перспективы Ryzen 5000XT. С одной стороны, эти процессоры могут стать привлекательным вариантом для тех, кто хочет получить прирост производительности без необходимости менять материнскую плату. С другой стороны, их выход может негативно сказаться на продажах Ryzen 7 5800X3D и других процессоров с 3D V-Cache.

Как бы то ни было, появление Ryzen 5000XT лишний раз подтверждает, что AMD не собирается отказываться от платформы AM4. Это хорошая новость для тех, кто уже имеет материнскую плату на базе AM4 и не хочет тратиться на новую сборку.