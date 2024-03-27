Китайский технологический гигант Tencent, известный своими амбициозными проектами в области мобильных игр, вновь привлекает внимание мирового игрового сообщества.





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Китайский технологический гигант Tencent, известный своими амбициозными проектами в области мобильных игр, вновь привлекает внимание мирового игрового сообщества. На этот раз компания готовит почву для новой революции в индустрии, разрабатывая проекты, которые могут стать достойными конкурентами популярной игры Palworld.В центре внимания находятся студии Timi и Lightspeed, которые, работая независимо, стремятся создать игры, сочетающие в себе элементы открытого мира, выживания и крафта, а также уникальную систему воспитания виртуальных питомцев. Эти новые проекты обещают не только укрепить позиции Tencent в игровом бизнесе, но и запустить новую волну роста, сравнимую с успехом Honor of Kings.Ожидается, что следующим значимым шагом в портфолио компании станет Dungeon & Fighter Mobile, игра, которая может стать катализатором роста в ближайшем будущем. Однако, учитывая стремление Tencent к разработке игр на основе собственной интеллектуальной собственности, особый интерес вызывают именно те проекты, которые еще не были анонсированы.Судя по всему, компания намерена использовать свой опыт и ресурсы для быстрой разработки мобильных версий игр, аналогичных Palworld, что позволит обеспечить мгновенную монетизацию благодаря масштабной рекламной кампании. Вакансии, опубликованные студией Timi, уже намекают на разработку игры в "фантастическом приключенческом мире с милыми домашними животными", что может предвещать появление нового хита.Тем временем, успех Palworld привлек внимание и главного конкурента Tencent — компании NetEase, которая также анонсировала систему домашних животных для своей будущей игры Seven Days World. Это свидетельствует о том, что концепция виртуальных питомцев становится все более популярной в игровой индустрии.Palworld, вдохновленная такими играми, как Terraria и Minecraft, уже успела завоевать сердца игроков по всему миру, и ее релиз в раннем доступе на PC и Xbox Series в январе лишь подтвердил высокий интерес к данному жанру. Разработчики обещают не только улучшение технической составляющей, но и добавление нового контента, что делает игру еще более привлекательной для широкой аудитории.