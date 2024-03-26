В мире мобильных игр наметился новый лидер: Call of Duty: Warzone Mobile, последнее творение компании Activision, буквально взорвало рынок с момента своего глобального дебюта 21 марта. Этот шутер, который уже успел завоевать сердца геймеров по всему миру, продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты, собрав за первые четыре дня после запуска более 1,4 миллиона долларов.

В мире мобильных игр наметился новый лидер: Call of Duty: Warzone Mobile, последнее творение компании Activision, буквально взорвало рынок с момента своего глобального дебюта 21 марта. Этот шутер, который уже успел завоевать сердца геймеров по всему миру, продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты, собрав за первые четыре дня после запуска более 1,4 миллиона долларов. Это число стало еще выше благодаря раннему доступу на определенных территориях, что позволило увеличить доходы до 1,6 миллиона долларов всего за пять дней.

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С момента предварительного запуска в декабре прошлого года, Warzone Mobile уже принесла своим создателям более 2,2 миллиона долларов. Основной вклад в этот успех внесли игроки из США, которые составили почти половину всех расходов, вложив в игру около 1,1 миллиона долларов. На втором месте по уровню затрат оказалась Чили с 202 тысячами долларов, что составляет 9% от общего дохода. Австралия и Германия разделили третье место, каждая внесла по 8% в общий котел доходов, что в сумме составляет около 360 тысяч долларов.

Эти цифры особенно впечатляют, если сравнивать их с результатами предшественника - Call of Duty Mobile. Запущенная в 2019 году, эта игра собрала за первую неделю после релиза около 17,7 миллиона долларов и была скачана более 100 миллионов раз. По данным Activision, с тех пор общий доход от Call of Duty Mobile превысил 3 миллиарда долларов, что подчеркивает огромный потенциал мобильного гейминга как сферы развлечений, так и сферы бизнеса.