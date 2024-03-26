25 марта 2024 года стало знаменательной датой для поклонников культовой серии видеоигр The Elder Scrolls.

25 марта 2024 года стало знаменательной датой для поклонников культовой серии видеоигр The Elder Scrolls. Ровно тридцать лет назад игроки впервые погрузились в мир The Elder Scrolls: Arena, начав свое увлекательное приключение по просторам Тамриэля. С тех пор серия претерпела множество изменений и расширений, завоевав сердца миллионов фанатов по всему миру.

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В честь этого важного события, студия Bethesda Game Studios, ответственная за создание серии, обратилась к своей преданной аудитории с особенным посланием. В нем разработчики не только вспомнили о прошлых успехах и достижениях, но и поделились волнующими новостями о будущем серии.

Самым ожидаемым объявлением для фанатов стало подтверждение продолжения работы над шестой частью — The Elder Scrolls VI. Создатели игры выразили свои эмоции, связанные с процессом разработки, отметив, что каждый новый визит в Тамриэль наполнен радостью и предвкушением новых приключений. Это заявление стало ясным сигналом того, что проект продолжает развиваться, несмотря на все сложности и вызовы.

Однако, несмотря на упоминание о "ранних сборках" игры, до сих пор остается неясным текущий этап разработки The Elder Scrolls VI. Ранее, в августе 2023 года, Пит Хайнс, представитель Bethesda, упоминал, что игра находится на начальной стадии разработки. Новое сообщение от Bethesda, в котором говорится о тестировании ранних версий игры, дает понять, что проект продвинулся вперед, но конкретные детали и сроки по-прежнему остаются за кулисами.

С момента анонса The Elder Scrolls VI в 2018 году Bethesda скупа на подробности. Фанаты терпеливо ждут любой информации о новой главе их любимой серии, но студия хранит молчание, не раскрывая даже предполагаемую дату выхода. В судебных документах, связанных с делом против Федеральной торговой комиссии, Microsoft намекнула, что релиз игры не состоится до 2026 года, и что она будет доступна на ПК и Xbox.

Таким образом, пока что фанатам остается только гадать и строить предположения о том, какие приключения ждут их в следующей главе The Elder Scrolls. Однако одно можно сказать наверняка: интерес к серии не угасает, и каждая новая информация о The Elder Scrolls VI вызывает волну восторга и обсуждений среди сообщества. И пока игроки продолжают исследовать уже знакомые уголки Тамриэля, они с нетерпением ждут возможности открыть для себя новые горизонты в мире, который стал для многих вторым домом.



