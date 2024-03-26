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25 марта 2024 года стало знаменательной датой для поклонников культовой серии видеоигр The Elder Scrolls. Ровно тридцать лет назад игроки впервые погрузились в мир The Elder Scrolls: Arena, начав свое увлекательное приключение по просторам Тамриэля. С тех пор серия претерпела множество изменений и расширений, завоевав сердца миллионов фанатов по всему миру.
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В честь этого важного события, студия Bethesda Game Studios, ответственная за создание серии, обратилась к своей преданной аудитории с особенным посланием. В нем разработчики не только вспомнили о прошлых успехах и достижениях, но и поделились волнующими новостями о будущем серии.
Самым ожидаемым объявлением для фанатов стало подтверждение продолжения работы над шестой частью — The Elder Scrolls VI. Создатели игры выразили свои эмоции, связанные с процессом разработки, отметив, что каждый новый визит в Тамриэль наполнен радостью и предвкушением новых приключений. Это заявление стало ясным сигналом того, что проект продолжает развиваться, несмотря на все сложности и вызовы.
Однако, несмотря на упоминание о "ранних сборках" игры, до сих пор остается неясным текущий этап разработки The Elder Scrolls VI. Ранее, в августе 2023 года, Пит Хайнс, представитель Bethesda, упоминал, что игра находится на начальной стадии разработки. Новое сообщение от Bethesda, в котором говорится о тестировании ранних версий игры, дает понять, что проект продвинулся вперед, но конкретные детали и сроки по-прежнему остаются за кулисами.
С момента анонса The Elder Scrolls VI в 2018 году Bethesda скупа на подробности. Фанаты терпеливо ждут любой информации о новой главе их любимой серии, но студия хранит молчание, не раскрывая даже предполагаемую дату выхода. В судебных документах, связанных с делом против Федеральной торговой комиссии, Microsoft намекнула, что релиз игры не состоится до 2026 года, и что она будет доступна на ПК и Xbox.
Таким образом, пока что фанатам остается только гадать и строить предположения о том, какие приключения ждут их в следующей главе The Elder Scrolls. Однако одно можно сказать наверняка: интерес к серии не угасает, и каждая новая информация о The Elder Scrolls VI вызывает волну восторга и обсуждений среди сообщества. И пока игроки продолжают исследовать уже знакомые уголки Тамриэля, они с нетерпением ждут возможности открыть для себя новые горизонты в мире, который стал для многих вторым домом.