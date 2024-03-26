В последнее время игровая индустрия была озабочена состоянием Dragons Dogma 2 после её запуска, когда игроки столкнулись с техническими проблемами и вопросами микротранзакций. Однако разработчики не остались в стороне и активно работают над улучшением игрового процесса.

В последнее время игровая индустрия была озабочена состоянием Dragons Dogma 2 после её запуска, когда игроки столкнулись с техническими проблемами и вопросами микротранзакций. Однако разработчики не остались в стороне и активно работают над улучшением игрового процесса.

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Команда Dragons Dogma 2 объявила о плане обновлений, который включает в себя серию патчей для различных платформ. Игроки смогут начать новую игру, не теряя свои сохранения, что является значительным улучшением удобства использования. Также будет ускорен доступ к квесту по приобретению жилья, что позволит игрокам раньше обосноваться в мире игры.

Для консолей нового поколения, PS5 и Xbox Series, будет добавлена возможность включения и отключения эффекта блюра и трассировки лучей, а также опция выбора частоты кадров. Это даст игрокам больше контроля над визуальными настройками и производительностью.

Версия для PC получит улучшения DLSS и исправления для моделей низкого качества, что должно повысить общее качество графики. Все обновления будут выпущены по мере их готовности, без конкретных дат релиза.

Несмотря на первоначальные проблемы, Dragons Dogma 2 демонстрирует впечатляющие результаты, превосходя пиковый онлайн других известных релизов Capcom. С пиковым онлайном более 228 тысяч игроков и активным числом пользователей свыше 121 тысячи, игра показывает свою популярность и приверженность фанатов.

Dragons Dogma 2 также опередила новый эксклюзив Nintendo, Princess Peach: Showtime!, в розничных продажах в Великобритании. Кроме того, фанаты создали интерактивные карты для Dragons Dogma 2, которые облегчат игрокам навигацию по игровому миру. Это инициатива сообщества показывает, как игроки могут влиять на улучшение игры до официальных обновлений, включая моды, такие как поддержка DLSS 3 для DD2.