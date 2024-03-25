Этот компактный гаджет, недавно представленный на платформе Kickstarter, оснащен интегрированным искусственным интеллектом, который способен не только записывать разговоры, но и преобразовывать их в текстовый формат. Однако это лишь вершина айсберга его возможностей.

В мире технологий наступила новая эра, когда инновационные устройства становятся не просто помощниками, но и активными участниками нашего повседневного общения. Одним из таких прорывных изобретений является Chime Note X - портативный диктофон нового поколения, который обещает перевернуть представление о записи и обработке информации.

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Этот компактный гаджет, недавно представленный на платформе Kickstarter, оснащен интегрированным искусственным интеллектом, который способен не только записывать разговоры, но и преобразовывать их в текстовый формат. Однако это лишь вершина айсберга его возможностей.

С помощью встроенного AI, Chime Note X может создавать краткие сводки встреч, переводить разговоры более чем на 100 языков в режиме реального времени и даже составлять заметки на основе устной информации. Это делает его идеальным инструментом для международных конференций, деловых встреч или даже для личного использования в путешествиях.

Не менее впечатляющей является функция магнитной зарядки, совместимая с MagSafe, что позволяет Chime Note X служить не только диктофоном, но и портативным зарядным устройством с емкостью аккумулятора в 3000 мАч. Эта особенность особенно полезна для тех, кто постоянно в движении и ценит каждую минуту своего времени.

Кроме того, Chime Note X может быть прикреплен к смартфону, что дает возможность записывать телефонные разговоры, делая его незаменимым инструментом для бизнеса и личной жизни.

Что касается стоимости, то Chime Note X предлагается по весьма привлекательной цене, особенно если учесть его многофункциональность и передовые технологии. Приобретение через Kickstarter обойдется всего в 80 долларов, что эквивалентно приблизительно 7400 рублям. Подписка на AI-функции будет доступна отдельно, однако ранние подписчики получат два месяца использования данных функций абсолютно бесплатно, что делает предложение еще более заманчивым.