В рамках недавнего мероприятия NVIDIA GPU Technology Conference, известный производитель полупроводников Micron Technology Inc. анонсировал запуск новой линейки оперативной памяти, которая обещает принести значительные улучшения в области серверных технологий. Новые модули памяти, обозначенные как MCR DIMM DDR5-8800, имеют впечатляющую емкость в 256 гигабайт и предназначены для использования в серверах следующего поколения, в частности с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable, известными под кодовым названием Granite Rapids.

В рамках недавнего мероприятия NVIDIA GPU Technology Conference, известный производитель полупроводников Micron Technology Inc. анонсировал запуск новой линейки оперативной памяти, которая обещает принести значительные улучшения в области серверных технологий. Новые модули памяти, обозначенные как MCR DIMM DDR5-8800, имеют впечатляющую емкость в 256 гигабайт и предназначены для использования в серверах следующего поколения, в частности с новейшими процессорами Intel Xeon Scalable, известными под кодовым названием Granite Rapids.

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Эти модули памяти были разработаны для удовлетворения растущих требований к объему и скорости памяти в современных вычислительных системах. Они оснащены блоками DDR5 по 32 ГБ каждый, что позволяет достигать высоких показателей производительности при относительно низком энергопотреблении — около 20 ватт. Это делает их идеальным выбором для энергоэффективных серверных решений.

Особенностью новых модулей является их конструкция: более крупный модуль включает в себя 80 чипов DRAM, расположенных с обеих сторон платы, в то время как стандартный модуль использует пакеты 2Hi. Это обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и тепловыделением, что критично для поддержания стабильности работы серверов.

Презентация новых модулей на конференции, организованной компанией NVIDIA, не случайна. Это подчеркивает стратегическое намерение Micron предложить решения, которые будут особенно актуальны для серверов, задействованных в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Такие системы требуют значительных объемов оперативной памяти для эффективного обучения алгоритмов, и новые модули большой емкости без сомнения найдут свое применение в этом направлении.

С учетом текущих тенденций в развитии технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, новинка от Micron может стать ключевым элементом в построении следующего поколения вычислительных систем, способных справляться с огромными объемами данных и сложными вычислительными задачами.



