В мире киберспорта намечается новый виток развития, и его эпицентром станет Абу-Даби.

В мире киберспорта намечается новый виток развития, и его эпицентром станет Абу-Даби. Известная компания True Gamers объявила о планах создания уникального киберспортивного острова, который обещает стать меккой для геймеров со всего мира. Стоимость проекта оценивается во внушительные 280 миллионов долларов, а его реализация займет десять лет.

реклама

Остров станет домом для множества объектов, включая профессиональный тренировочный центр, арену для масштабных турниров, бизнес-центр, анимационные студии и даже отель на 200 номеров с высокопроизводительными компьютерами для гостей. Кроме того, здесь появятся акселераторы и буткемпы, предназначенные для подготовки киберспортсменов к соревнованиям мирового уровня.

Инвестиции в проект направлены не только на строительство инфраструктуры, но и на создание уникальных услуг, таких как регистрация в отеле с прыжком с парашютом, вдохновленным популярной игрой PUBG. Это лишь один из многих инновационных подходов, которые компания планирует внедрить для привлечения геймеров.

Антон Василенко, генеральный директор True Gamers, подчеркнул значимость тщательного анализа рынка перед запуском проекта и выразил уверенность в успехе предложенной бизнес-модели. По его словам, остров eSports будет соответствовать самым современным требованиям киберспортивной индустрии и станет значительным вкладом российской компании в игровую индустрию.

Особое внимание уделяется профессиональным буткемпам TG Bootcamps, которые предложат условия, сравнимые с американскими колледжами, для подготовки команд к соревнованиям. Благодаря опросу более 100 организаций, включая такие известные команды, как Team Liquid, Virtus Pro и Team Spirit, удалось выявить и учесть ключевые проблемы, с которыми сталкиваются киберспортсмены, и разработать решения, направленные на их устранение.

Этот амбициозный проект обещает стать новым словом в индустрии киберспорта и привлечь внимание геймеров и инвесторов со всего мира.



