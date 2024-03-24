Nightdive Studios славится обновлениями таких игровых хитов прошлого, как Quake, Quake 2, System Shock, Turok 3 и Star Wars: Dark Forces. Однако студия стремится вернуть не только сами игры, но и целую эпоху в истории игровой индустрии.

До недавнего времени Nightdive Studios считала сохранение и улучшение старых игр некоммерческим “художественным проектом”. Теперь же, по словам руководителя студии, их деятельность получает новый смысл, объединяя ностальгию и коммерческую выгоду.

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Nightdive Studios славится обновлениями таких игровых хитов прошлого, как Quake, Quake 2, System Shock, Turok 3 и Star Wars: Dark Forces. Однако студия стремится вернуть не только сами игры, но и целую эпоху в истории игровой индустрии.





“Я считаю, что вопрос о видеоиграх как искусстве получил более чем достаточное освещение, - говорит глава Nightdive Стивена Кик. - Но если мы все признаем, что видеоигры - это искусство, тогда создатели игр - художники, и они заслуживают признания и сохранения их имен в том, что мы создаем дальше”.

Nightdive Studios применила этот подход в сотрудничестве с Bethesda при создании ремастера Quake. К примеру, в обновленной версии Quake 2 игроки могут заглянуть за сцену создания игры: “хранилище” содержит концепт-арт, ранние и неиспользуемые модели врагов, видео и даже играбельные пре-релизные карты.

Руководство студии считает этот подход важным, так как множество исторических материалов уже утеряно. “До сравнительно недавнего времени не было реальной заинтересованности в их сохранении”, - говорит Кик.

К примеру, исходный код оригинального System Shock для ПК нашли в папке с кодом для Mac на старом компьютере Mac, который Пол Нейрат отправил команде для изучения.

Nightdive Studios провела аналогичную работу с Dark Forces, включая уровень The Avenger, который задумывался как демонстрационная версия для CES 1995 года и не был включён в игру. Прошло почти 30 лет, прежде чем с ним смогли ознакомиться все.

Переход на цифровое хранение документов и материалов, связанных с разработкой игр, станет большим преимуществом для их сохранения, считает Ларри Куперман, директор по развитию бизнеса в Nightdive Studios.

Не менее важен и растущий уровень признания того, что и старые игры могут быть “ценными и прибыльными”, - отмечает Куперман.

Nightdive Studios занимает лидирующую позицию в сохранении истории видеоигровой индустрии. «Это рассматривалось как художественный, а не коммерческий проект, поскольку все думали: „Кто вообще захочет покупать эти старые игры?“ Но они были прекрасны тогда и остаются таковыми сейчас, и теперь компании начинают понимать это», — говорит Куперман.



