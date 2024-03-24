По мнению Dusk Golem, для Capcom очень важно сохранить свою "ДНК", что Dragon's Dogma 2 прекрасно демонстрирует. Дух мира, который был показан в первых анонсах, также присутствует и в Monster Hunter Wilds. Вероятнее всего, такой же подход будет применен и к Resident Evil 9.

На днях была выпущена долгожданная игра Dragon’s Dogma 2 от компании Capcom. Несмотря на то, что игра не идеальна, она может послужить примером того, чего можно ожидать от будущих проектов этой компании. По сообщениям известного инсайдера Dusk Golem, основываясь на данных о Dragon’s Dogma 2 и Monster Hunter Wild, предполагается, что компания Capcom может выбрать направление в сторону открытых миров для своих будущих игр, включая Resident Evil 9.

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По мнению Dusk Golem, компания Capcom должна сохранять свою уникальность, что наглядно продемонстрировано в Dragon’s Dogma 2. Атмосфера мира, представленная в ранних анонсах, присутствует и в игре Monster Hunter Wild. Скорее всего, аналогичный подход будет использован и в Resident Evil 9.

Инсайдер подчеркивает, что RE Engine с его расширенными возможностями отлично подходит для создания открытого мира. Dusk Golem отмечает, что Capcom обычно дает зеленый свет сразу трем новым проектам: так, новый движок использовался в Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Devil May Cry V.

Можно предположить, что технология создания открытых миров будет использована в Dragon’s Dogma 2, Monster Hunter Wild и Resident Evil 9. Последняя номерная часть Resident Evil (не считая ремейков) вышла в 2017 году. Ожидается, что релиз Resident Evil 9 состоится в 2025 году и ее бюджет будет самым большим в истории серии.

Если предположения Dusk Golem окажутся верными, то нас ожидает новая эра игр от Capcom, в которых открытые миры займут важное место. Это может быть как свежим дыханием, так и рискованным ходом, ведь не все поклонники компании готовы к подобным изменениям. В любом случае, за релизами Resident Evil 9, Dragon’s Dogma 2 и Monster Hunter Wild стоит следить, поскольку они могут стать настоящими прорывами в своих жанрах и повлиять на будущее компании Capcom.



