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Greg_Novo
Провал Overwatch 2 не дал бонусов разработчикам шутера
Согласно информации инсайдера Джейсона Шрайера, условно-бесплатный шутер Overwatch 2 не оправдывает возложенных на него надежд. Об этом свидетельствует тот факт, что разработчики игры уже второй раз не получают бонусов к своей зарплате.

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По данным инсайдера Джейсона Шрейера, условно-бесплатный шутер Overwatch 2, по-видимому, не оправдывает ожиданий разработчиков. Это подтверждается тем, что создатели игры второй раз подряд не получают премиальных выплат, которые обычно выдаются в виде бонусов к зарплате.

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В августе 2023 года команду разработчиков Overwatch 2 уведомили о неудовлетворительных финансовых результатах игры за первую половину года. В том числе часть бонусов была компенсирована им за счет компании, однако в марте 2024 года, несмотря на это, они не получили никаких прибавок к зарплате, которая и так была скромной по рыночным стандартам.

Эта ситуация стала результатом изменений в политике компании Activision Blizzard, внесенных в 2023 году. Начиная с прошлого лета, премиальные выплаты сотрудникам стали напрямую зависеть от результатов конкретных франшиз.

В течение многих лет в Activision под руководством бывшего генерального директора Бобби Котика придерживались принципа, согласно которому наибольшее вознаграждение должны были получать те, кто создавал наиболее прибыльные продукты. Руководство Blizzard, с другой стороны, настаивало на равномерном распределении премий в рамках всей компании, утверждая, что, если не соблюдать этот подход, никто не будет рисковать и браться за новые идеи.

Новый президент Blizzard Джоанна Фарис проинформировала сотрудников о том, что она знает о деталях системы распределения прибыли и других непопулярных правилах, связанных с штатным расписанием и удаленной работой. Тем не менее, на текущий момент не принято никаких решений по этим вопросам.

Отсутствие премиальных выплат свидетельствует о нестабильном положении Overwatch 2. Продолжение одной из самых успешных игр за всю историю, Overwatch, было задумано Джеффом Капланом как проект в жанре PvE. Однако после его ухода новая команда руководителей в ходе финальной стадии разработки решила вернуться к концепции PvP.

Результатом стал проект, вызывающий противоречивые оценки, и теперь Blizzard пытается найти способы побудить игроков к покупкам. В прошлом году для Overwatch 2 был выпущен платный пакет из трех сюжетных миссий в жанре PvE, но он не имел успеха.

В январе 2024 года компания провела общее сокращение штата, в ходе которого большая часть команды разработчиков PvE-режима Overwatch 2 была уволена. Разработчикам было сообщено, что компания больше не планирует заниматься доработкой PvE-компонента игры и вместо этого сосредоточит усилия на развитии соревновательного PvP-геймплея.





#overwatch #overwatch 2
Источник: igromania.ru
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