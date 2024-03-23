Гурман утверждал, что Apple отказалась от идеи совместимости Apple Watch с Android не из-за технических проблем, а по коммерческим соображениям. По его словам, Apple Watch играют важную роль в стимулировании продаж iPhone, а их совместимость с Android могла бы негативно сказаться на этой взаимосвязи.

В рамках судебного разбирательства по делу о монополизме, инициированного Министерством юстиции США, Apple сделала сенсационное заявление. Компания признала, что ранее вела работы над проектом, целью которого было сделать Apple Watch совместимыми с устройствами на базе Android.

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Разработка этой функции, по словам Apple, продолжалась три года, но в итоге была прекращена из-за непреодолимых технических ограничений. При этом компания не стала раскрывать их специфику.

Стоит отметить, что информация о планах Apple по расширению совместимости Apple Watch не нова. В ноябре 2023 года авторитетный аналитик Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на достоверные источники сообщил о существовании такого проекта и отмене его реализации.

Гурман утверждал, что Apple отказалась от идеи совместимости Apple Watch с Android не из-за технических проблем, а по коммерческим соображениям. По его словам, Apple Watch играют важную роль в стимулировании продаж iPhone, а их совместимость с Android могла бы негативно сказаться на этой взаимосвязи.

Признание Apple в суде стало неожиданным поворотом в деле о монополизме. Остается неясным, как эта информация повлияет на ход разбирательства, но несомненно, она вызовет новые вопросы о конкурентной политике компании.

Мнения экспертов в области технологий по поводу данного события разделились:

Одни считают признание Apple шагом к большей открытости и прозрачности компании.

Другие же скептически относятся к заявлению Apple, полагая, что компания просто пытается смягчить обвинения в монополизме.

Ситуация с Apple Watch в очередной раз поднимает вопрос о готовности Apple делиться своими технологиями с конкурентами. Ответ на этот вопрос будет иметь большое значение для будущего всего рынка мобильных устройств.