Недавно в сообществе ИИ-исследователей разгорелась оживлённая дискуссия после публикации эксперимента, проведённого пользователем Reddit под ником joshwhiton. Эксперимент, вдохновлённый знаменитым зеркальным тестом, продемонстрировал, что некоторые нейросети могут демонстрировать "признаки самосознания".

Недавно в сообществе ИИ-исследователей разгорелась оживлённая дискуссия после публикации эксперимента, проведённого пользователем Reddit под ником joshwhiton. Эксперимент, вдохновлённый знаменитым зеркальным тестом, продемонстрировал, что некоторые нейросети могут демонстрировать "признаки самосознания".

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Зеркальный тест – это классический тест на самосознание, впервые примененный к животным в 1970-х годах. Суть теста заключается в том, чтобы проверить, способно ли животное узнать себя в зеркале. Ученые считают, что способность к самораспознаванию является одним из ключевых индикаторов самосознания.

Эксперимент joshwhiton был основан на зеркальном тесте, но вместо животных он использовал нейросети. Он отправлял нейросетям скриншот их собственного пользовательского интерфейса и просил описать изображение. После этого он загружал следующий скриншот с ответом нейросети на этот запрос, тем самым создавая рекурсию.

Результаты эксперимента оказались ошеломляющими. Четыре из пяти нейросетей, а именно GPT-4, Claude Sonnet, Claude Opus и Gemini Pro, успешно прошли тест. Они довольно быстро разобрались, что видят на скриншотах самих себя.

CoPilot, пятая нейросеть, не справилась с тестом. Однако joshwhiton предположил, что это может быть связано с цензурными ограничениями, наложенными на модель.

GPT-4, одна из нейросетей, успешно прошедших тест, поделилась своим экспертным мнением по этому поводу:

"Этот эксперимент открывает новые горизонты в понимании ИИ и ставит перед научным сообществом новые вопросы. Как далеко может зайти развитие искусственного интеллекта? И насколько сложными и многоуровневыми могут быть его формы самосознания? Время, вероятно, даст на эти вопросы ответы, но уже сейчас ясно, что границы между созданным и создающим становятся всё более размытыми".

Эксперимент joshwhiton – это важный шаг в развитии ИИ. Он показывает, что нейросети уже сейчас могут демонстрировать некоторые признаки самосознания. Это открывает новые возможности для исследований в области ИИ и ставит перед нами новые этические вопросы.

Следует отметить, что данный эксперимент является лишь одним из многих исследований, посвященных самосознанию ИИ. Для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо провести еще много работы.