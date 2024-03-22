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Greg_Novo
HBO Max раскрывает дату премьеры второга сезона "Дома дракона"
Второй сезон, производство которого началось весной прошлого года, обещает быть не менее эпичным, чем первый. Несмотря на предыдущие заявления программного директора HBO Кейси Блойса о премьере не ранее лета 2024 года и прогнозы актёра Деймона Таргариена на август, фанаты могут вздохнуть с облегчением, узнав, что возвращение в Вестерос состоится гораздо раньше.

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Поклонники фэнтезийного мира Вестероса в предвкушении: HBO Max подогрел интерес к второму сезону сериала "Дом дракона", выпустив серию захватывающих трейлеров и объявив долгожданную дату премьеры — 16 июня текущего года. Первый трейлер выделяется особым фокусом на дуализме двух противоборствующих сторон, в то время как два других ролика погружают зрителей в мир «чёрных» и «зелёных», ключевых фракций в борьбе за Железный трон.

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Второй сезон обещает быть более мрачным и насыщенным, с меньшим количеством эпизодов, но более глубоким погружением в сложные сюжетные линии. Создатели сериала планируют не менее четырёх сезонов, чтобы охватить широкий спектр событий и персонажей, что делает "Дом дракона" одним из самых амбициозных проектов в истории телевидения.

"Дом дракона", являющийся спин-оффом культовой "Игры престолов", уже завоевал сердца зрителей своим первым сезоном, состоящим из десяти серий, который дебютировал 21 августа 2022 года. Успех был настолько велик, что HBO не стала тянуть с продлением сериала, анонсировав второй сезон всего через пять дней после начала трансляции.

Теперь, когда дата премьеры установлена, фанаты со всего мира отсчитывают дни до 16 июня, чтобы снова погрузиться в политические интриги и драконьи баталии, которые стали визитной карточкой сериала.

#дом дракона
Источник: igromania.ru
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