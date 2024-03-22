Второй сезон, производство которого началось весной прошлого года, обещает быть не менее эпичным, чем первый. Несмотря на предыдущие заявления программного директора HBO Кейси Блойса о премьере не ранее лета 2024 года и прогнозы актёра Деймона Таргариена на август, фанаты могут вздохнуть с облегчением, узнав, что возвращение в Вестерос состоится гораздо раньше.

Поклонники фэнтезийного мира Вестероса в предвкушении: HBO Max подогрел интерес к второму сезону сериала "Дом дракона", выпустив серию захватывающих трейлеров и объявив долгожданную дату премьеры — 16 июня текущего года. Первый трейлер выделяется особым фокусом на дуализме двух противоборствующих сторон, в то время как два других ролика погружают зрителей в мир «чёрных» и «зелёных», ключевых фракций в борьбе за Железный трон.

реклама

Второй сезон обещает быть более мрачным и насыщенным, с меньшим количеством эпизодов, но более глубоким погружением в сложные сюжетные линии. Создатели сериала планируют не менее четырёх сезонов, чтобы охватить широкий спектр событий и персонажей, что делает "Дом дракона" одним из самых амбициозных проектов в истории телевидения.

"Дом дракона", являющийся спин-оффом культовой "Игры престолов", уже завоевал сердца зрителей своим первым сезоном, состоящим из десяти серий, который дебютировал 21 августа 2022 года. Успех был настолько велик, что HBO не стала тянуть с продлением сериала, анонсировав второй сезон всего через пять дней после начала трансляции.

Теперь, когда дата премьеры установлена, фанаты со всего мира отсчитывают дни до 16 июня, чтобы снова погрузиться в политические интриги и драконьи баталии, которые стали визитной карточкой сериала.