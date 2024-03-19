Project GR00T изменит подход к обучению роботов, делая его более интуитивным и естественным. Роботы смогут не только выполнять заранее запрограммированные действия, но и адаптироваться к новым задачам, наблюдая за человеческими действиями и имитируя их.

NVIDIA представила Project GR00T (Generalist Robot 00 Technology) — нейросеть, которая открывает новые горизонты в обучении роботов. Этот прорыв позволит человекоподобным роботам учиться, наблюдая за действиями людей, анализируя тексты и видеоматериалы, что является значительным шагом вперёд в развитии искусственного интеллекта.

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Project GR00T изменит подход к обучению роботов, делая его более интуитивным и естественным. Роботы смогут не только выполнять заранее запрограммированные действия, но и адаптироваться к новым задачам, наблюдая за человеческими действиями и имитируя их. Это открывает двери для более широкого применения роботов в различных сферах жизни, от промышленности до бытовых нужд.

В дополнение к Project GR00T, NVIDIA представила Jetson Thor — вычислительную платформу для роботов, оснащённую графическим ускорителем на базе новейшей архитектуры Blackwell. С производительностью в 800 терафлопс, Jetson Thor станет мозгом нового поколения роботов, обеспечивая им необходимую вычислительную мощь для сложных задач искусственного интеллекта.

NVIDIA не останавливается на достигнутом и активно сотрудничает с ведущими компаниями в области робототехники, такими как Boston Dynamics, 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik и Figure AI. Их роботы будут оснащены железом и программным обеспечением NVIDIA, что позволит им выполнять более сложные и разнообразные задачи, приближая нас к будущему, в котором роботы станут неотъемлемой частью нашей повседневного жизни.

С Project GR00T и Jetson Thor NVIDIA заново определяет возможности человекоподобных роботов, делая их более автономными, гибкими и способными к обучению. Эти инновации не только ускорят развитие робототехники, но и откроют новые перспективы для их использования в самых разных областях.