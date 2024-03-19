Обе модели AirPods 4 обещают порадовать пользователей новым дизайном и улучшенными характеристиками. Важным нововведением станет переход на USB-C, что унифицирует зарядные устройства с другими продуктами Apple и устройствами других производителей. Внутриканальная модель также получит режим активного шумоподавления, что должно обеспечить еще более высокое качество звука и комфорт при использовании.

Apple готовит к выпуску четвертое поколение своих популярных наушников AirPods. В этом году компания представит две версии устройства: вкладыши и внутриканальные наушники, аналогичные AirPods Pro. Согласно инсайдерской информации от Марка Гурмана, производство начнется уже в мае, а релиз запланирован на начало осени 2024 года.

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Обе модели AirPods 4 обещают порадовать пользователей новым дизайном и улучшенными характеристиками. Важным нововведением станет переход на USB-C, что унифицирует зарядные устройства с другими продуктами Apple и устройствами других производителей. Внутриканальная модель также получит режим активного шумоподавления, что должно обеспечить еще более высокое качество звука и комфорт при использовании.



Гурман также подтверждает слухи о новых функциях, связанных со здоровьем, которые будут включены в iOS 18. Одной из таких функций является «режим слухового аппарата», который позволит использовать AirPods в качестве альтернативы традиционным слуховым аппаратам. Кроме того, ожидается внедрение функции проверки слуха, которая поможет пользователям оценить свои слуховые способности прямо через смартфон. Однако, по всей видимости, эти функции будут доступны только для внутриканальной модели AirPods 4, так как для точности теста необходимо плотное прилегание к ушному каналу.



Выход AirPods 4 в двух версиях является стратегическим шагом Apple, который позволит компании удовлетворить потребности широкого круга пользователей. Вкладыши предложат классический и проверенный временем формат, в то время как внутриканальные наушники предоставят более продвинутые возможности, включая шумоподавление и новые функции для здоровья.

С анонсом AirPods 4 Apple вновь подтверждает свою репутацию инноватора, предлагая продукты, которые не только обеспечивают высокое качество звука, но и способствуют улучшению качества жизни своих пользователей.