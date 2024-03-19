В мире кинематографа, где успех измеряется не только отзывами критиков, но и кассовыми сборами, сиквел "Дюны" режиссёра Дени Вильнёва демонстрирует впечатляющие результаты. На третий уикенд после выхода, "Дюна 2" уже превзошла финансовые показатели оригинального фильма, собрав 494,7 миллиона долларов.

В мире кинематографа, где успех измеряется не только отзывами критиков, но и кассовыми сборами, сиквел "Дюны" режиссёра Дени Вильнёва демонстрирует впечатляющие результаты. На третий уикенд после выхода, "Дюна 2" уже превзошла финансовые показатели оригинального фильма, собрав 494,7 миллиона долларов.

Северная Америка внесла значительный вклад в общий успех сиквела, принеся 208 миллионов долларов. Китай, Великобритания и Германия также показали сильные результаты, собрав соответственно 36, 32,8 и 25 миллионов долларов. Эти цифры свидетельствуют о том, что "Дюна 2" нашла отклик у зрителей по всему миру, став одним из самых кассовых фильмов в этом году.

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Первый фильм "Дюна", вышедший в разгар пандемии коронавируса, собрал за всё время 433,9 миллиона долларов. В то время как первая часть была доступна на стриминге HBO Max одновременно с кинотеатральным релизом, что могло повлиять на сборы, сиквел демонстрирует, что зрители готовы возвращаться в кинотеатры за уникальным кинематографическим опытом.

Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный удар по кинопрокату, заставив многие студии искать альтернативные способы дистрибуции. Однако, с улучшением ситуации и возобновлением работы кинотеатров, кинематограф начинает восстанавливать свои позиции, и "Дюна 2" является ярким примером этого тренда.

"Дюна 2" не просто превзошла оригинальный фильм по кассовым сборам, но и стала символом возвращения кинематографа к жизни после пандемии.