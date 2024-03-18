Стало известно, что модели искусственного интеллекта потребляют много энергии.

В эпоху цифровизации и активного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) вопросы энергопотребления становятся всё более актуальными. Одним из ярких примеров служит ChatGPT — передовая модель ИИ, которая, согласно данным The New Yorker, потребляет более 500 000 киловатт-часов электроэнергии в сутки. Это количество в 17 000 раз превышает среднедневное потребление электроэнергии обычным домохозяйством в США.



Такие цифры могут показаться огромными, но в контексте глобального энергопотребления крупных технологических компаний они выглядят иначе. К примеру, ежедневное потребление энергии компанией Google достигает 12 триллионов киловатт-часов, что значительно превышает показатели ChatGPT. Более того, с интеграцией нейросетей в поисковые системы, такие как Google, общее потребление может увеличиться почти в 2,5 раза.



Аналитики предсказывают, что к 2027 году сектор ИИ может использовать от 85 до 134 тераватт-часов в год, что составит приблизительно 0,5% от мирового потребления электроэнергии. Это предположение подчеркивает значительный рост энергетических потребностей ИИ-технологий и вызывает вопросы о их устойчивости и влиянии на окружающую среду.



С одной стороны, развитие ИИ открывает новые возможности для оптимизации и автоматизации процессов, что может привести к снижению общего энергопотребления в различных отраслях. С другой стороны, необходимость поддержания работоспособности мощных ИИ-систем требует значительных энергетических ресурсов.



В этом контексте важно рассматривать стратегии по повышению энергоэффективности ИИ-систем и использованию возобновляемых источников энергии для их питания. Также актуальным становится вопрос о разработке новых, менее энергозатратных алгоритмов и архитектур ИИ.



