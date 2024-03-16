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Greg_Novo
Spotify добавляет клипы в свое приложение
Интересно отметить, что, несмотря на широкое распространение новой функции, пользователи в США и Японии — двух ключевых рынках для Spotify — пока не имеют к ней доступа.

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Spotify, один из ведущих музыкальных сервисов, представил функцию клипов для своих Premium-подписчиков. Это нововведение уже доступно в 11 странах, включая Великобританию, Германию и ряд других европейских и африканских государств, а также в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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Интересно отметить, что, несмотря на широкое распространение новой функции, пользователи в США и Японии — двух ключевых рынках для Spotify — пока не имеют к ней доступа. Это может быть связано с различными факторами, включая лицензионные соглашения и стратегии маркетинга.

Теперь, когда авторы треков добавляют музыкальные клипы к своим композициям, слушатели могут наслаждаться визуальным сопровождением во время прослушивания. Эта функция доступна в полноэкранном режиме, что обеспечивает более глубокое погружение в музыкальный мир и создает новый уровень взаимодействия с контентом.

На данный момент клипы доступны только в бета-версии и для ограниченного числа треков, что является типичным для тестирования новых функций. Ожидается, что в будущем количество доступных клипов значительно увеличится, что сделает эту функцию еще более привлекательной для пользователей.

Введение музыкальных клипов в приложении Spotify является значительным шагом в развитии компании как мультимедийного сервиса. Это нововведение не только укрепляет позиции Spotify на рынке стриминговых сервисов, но и открывает новые возможности для артистов по взаимодействию с их аудиторией.

#spotify
Источник: t.me
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Garthar
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