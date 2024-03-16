Компания Maingear, стала одним из первых, кто воспользовался этим предложением Intel. Покупателям предлагается уникальная возможность приобрести систему с "голым" процессором за дополнительные $200.

Intel предложила системным интеграторам возможность продажи "голых" процессоров Core i9-14900KS без теплораспределительной крышки. Этот шаг, не имеющий ранее прецедентов, открывает новые горизонты в сборке и оптимизации высокопроизводительных компьютерных систем.

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Компания Maingear, стала одним из первых, кто воспользовался этим предложением Intel. Покупателям предлагается уникальная возможность приобрести систему с "голым" процессором за дополнительные $200. Этот подход, хотя и не уникален, обещает значительное снижение температуры процессора, что может быть критически важно для оверклокеров и энтузиастов высокой производительности.

Идея прямого контакта между процессором и системой охлаждения не нова, но ее реализация на уровне производителя открывает новые возможности для оптимизации. Эксперименты показывают, что такой подход может снизить температуру на целых 15 градусов, что является значительным улучшением, особенно при работе процессора в условиях высоких нагрузок.

Хотя возможность сэкономить $200 и самостоятельно удалить теплораспределительную крышку может показаться соблазнительной, Intel и Maingear предостерегают от таких действий. Риски, связанные с самостоятельным разгоном и модификацией процессора, могут привести к его повреждению и потере гарантии, что делает официальное предложение от системных интеграторов более привлекательным и безопасным вариантом.





