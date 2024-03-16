С помощью этой передовой технологии, ИИ будет автоматически определять, где именно размещать рекламные объявления в App Store

Apple делает смелый шаг вперед, тестируя новую рекламную технологию, основанную на искусственном интеллекте (ИИ), которая обещает изменить способ взаимодействия рекламодателей с App Store.

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С помощью этой передовой технологии, ИИ будет автоматически определять, где именно размещать рекламные объявления в App Store, что позволит достигать максимальной эффективности и релевантности для целевой аудитории. Это представляет собой значительный отход от традиционных методов рекламы, где выбор места размещения часто зависит от человеческого вмешательства .

Рекламодатели получат доступ к специальному конфигуратору, где они смогут указать свой бюджет, цену за приобретение клиента, желаемую аудиторию и географические предпочтения. Это даст им возможность более точно настраивать свои рекламные кампании, опираясь на сложные алгоритмы и большие данные, обрабатываемые ИИ.

После настройки параметров алгоритм Apple примет эстафету. Он будет автоматически определять наиболее эффективное размещение рекламы для каждого пользователя App Store, учитывая их предпочтения и поведение. Это не только упростит процесс для рекламодателей, но и повысит вероятность того, что пользователи увидят рекламу, которая им действительно интересна.

Эта технология может радикально изменить рекламный ландшафт в App Store, однако она также ставит новые вопросы о приватности и этике использования данных. Apple, известная своими строгими стандартами конфиденциальности, должна будет найти баланс между эффективностью рекламы и защитой личных данных пользователей.