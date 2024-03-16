В свете последних событий в мире информационных технологий, компании Microsoft и Amazon объявили о прекращении предоставления своих облачных сервисов российским компаниям, начиная с 20 марта. Это решение было принято в ответ на новые санкции, введенные Евросоюзом.

В свете последних событий в мире информационных технологий, компании Microsoft и Amazon объявили о прекращении предоставления своих облачных сервисов российским компаниям, начиная с 20 марта. Это решение было принято в ответ на новые санкции, введенные Евросоюзом.

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Согласно заявлению Microsoft, российские организации потеряют доступ к ряду ключевых облачных продуктов, включая Power BI и Dynamics CRM. Это может иметь серьезные последствия для бизнес-процессов, поскольку многие компании зависят от этих инструментов для анализа данных и управления взаимоотношениями с клиентами.

В худшем случае, если санкции будут расширены, это может привести к полной остановке работы популярных сервисов, таких как Outlook, Office 365, Teams, OneDrive и SharePoint, что окажет значительное влияние на обычных пользователей и бизнес-сообщество в России.

Amazon также присоединилась к санкциям, объявив об отключении своего сервиса, Amazon Web Services (AWS), для российских клиентов. AWS является одним из крупнейших провайдеров облачных сообщений в мире, и его отключение может серьезно повлиять на операции многих компаний, особенно тех, которые полагаются на облачные вычисления для своей повседневной работы.

Эти изменения вынуждают российские компании искать альтернативные решения и адаптироваться к новым реалиям. Возможно, это станет толчком к развитию внутреннего рынка ИТ-услуг и облачных технологий, а также к усилению сотрудничества с другими странами и компаниями, не подпадающими под действие санкций.

Отключение от облачных сервисов Microsoft и Amazon ставит перед российскими компаниями новые вызовы. Они должны будут найти способы сохранить свою конкурентоспособность и эффективность в условиях ограниченного доступа к международным облачным ресурсам. Это может стать поворотным моментом для отечественного ИТ-сектора, который теперь стоит перед необходимостью инноваций и самостоятельного развития.