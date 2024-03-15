В последнее время индустрия видеоигр переживает непростые времена, и компания Electronic Arts (EA) не стала исключением.

В последнее время индустрия видеоигр переживает непростые времена, и компания Electronic Arts (EA) не стала исключением. Недавно стало известно о сокращениях внутри компании, которые коснулись и команды популярной игры Apex Legends.

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EA ранее предупреждала о возможных сокращениях, и даже было объявлено об отмене разработки шутера по мотивам «Звёздных войн» от студии Respawn Entertainment. Однако последствия оказались более широкими, и увольнения затронули и команду Apex Legends.

Хотя точное количество уволенных сотрудников не разглашается, известно, что среди них Алекс Аккерман, ответственная за развитие социальных сетей Apex Legends на международном уровне. Сообщения от других сотрудников указывают, что сокращения затронули даже тех, кто присоединился к Respawn относительно недавно - в течение последних трёх лет.

Apex Legends является одной из ключевых игр в портфолио EA, и увольнения могут повлиять на дальнейшее развитие и поддержку игры. Вопросы о том, как сокращения скажутся на будущих обновлениях, остаются открытыми.

Эти события отражают более широкие тенденции в индустрии видеоигр, где компании сталкиваются с необходимостью оптимизации расходов и пересмотра стратегий развития. Увольнения в EA - это лишь часть глобальной волны, охватившей многие игровые студии.