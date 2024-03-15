Продюсер проекта Ёсими Ясуда поделился уникальной особенностью предстоящего релиза

Многих фанатов франшизы вызывает волнение новость о скором релизе ремастера знаменитой игры Lollipop Chainsaw, получившей название Lollipop Chainsaw RePOP. Продюсер проекта Ёсими Ясуда поделился уникальной особенностью предстоящего релиза: японская версия главной героини Джульет будет озвучена сразу тремя актрисами, что позволит игрокам выбрать голос по своему вкусу.

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Первые две актрисы, Ёко Хикаса и Эри Китамура, уже известны фанатам как голоса Джульет в оригинальных версиях игры для PS3 и Xbox 360. Они вновь возвращаются, чтобы оживить любимого персонажа, но на этот раз к ним присоединится и третья актриса, чьё имя пока держится в секрете. Ясуда лишь намекает, что это имя хорошо известно и любимо в игровом комьюнити.



Несмотря на отсутствие точной даты выхода, подтверждённого списка платформ и даже трейлера, ожидается, что Lollipop Chainsaw RePOP увидит свет этим летом. Разработчики уверяют, что модель главной героини останется неизменной, сохраняя дух оригинальной игры.



Lollipop Chainsaw RePOP обещает стать не просто возвращением культовой игры, но и новым шагом в развитии индустрии развлечений. С возможностью выбора голоса главной героини, игра предлагает уникальный опыт персонализации, который, без сомнения, оценят как новые, так и старые поклонники.