С амбициозным взглядом на будущее, Gameloft объявила о разработке новой игры в жанре выживания, основанной на вселенной Dungeons & Dragons, предназначенной для ПК и консолей.

С амбициозным взглядом на будущее, Gameloft объявила о разработке новой игры в жанре выживания, основанной на вселенной Dungeons & Dragons, предназначенной для ПК и консолей.

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Известная своими мобильными играми, Gameloft теперь обращает свой взор к более крупным платформам, стремясь расширить свое влияние в индустрии. Новый проект по Dungeons & Dragons станет значительным шагом в этом направлении, предлагая игрокам "уникальный кооперативный геймплей", который сочетает элементы выживания и ролевого экшена. Это новаторский подход к классическому сеттингу, который обещает воплотить "богатую историю вселенной" в интерактивном формате.

За разработку новой игры отвечает подразделение Gameloft Montreal, которое уже зарекомендовало себя созданием таких проектов, как Disney Dreamlight Valley и LEGO Star Wars Castaways, а также серии Dungeon Hunter. Успех этих игр, особенно высокий рейтинг Disney Dreamlight Valley в Steam, свидетельствуют о потенциале команды создать что-то уникальное и захватывающее в рамках знаменитой франшизы D&D.

На данный момент о новой игре известно немного, но уже ясно, что Gameloft Montreal ищет талантливых специалистов для усиления своей команды, что указывает на серьезность их намерений создать качественный продукт. Отсутствие конкретного названия и даты релиза лишь подогревает интерес и ожидание среди фанатов и игроков.

С анонсом новой игры по Dungeons & Dragons, Gameloft делает смелый шаг в новую эру, где мобильные разработчики могут успешно конкурировать и на рынке ПК и консолей.