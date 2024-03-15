Стартовые продажи в Японии, Германии и других регионах были весьма успешными, однако уже на второй неделе после релиза RPG-новинка от Square Enix потеряла почти 90% возможной прибыли.

После впечатляющего начала продаж новой игры Final Fantasy VII: Rebirth, выпущенной эксклюзивно для PlayStation 5 29 февраля, японские продажи продемонстрировали неожиданное падение. Продажа игры в Японии, Германии и прочих мировых регионах имела большой успех, но во вторую неделю после релиза, RPG-новинка показала снижение почти на 90%.

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В первые семь суток с момента старта продаж Final Fantasy 7: Rebirth на территории Японии было куплено свыше 287.000 экземпляров игры, что стало отличным показателем. Однако уже со второй недели объемы продаж стали стремительно снижаться, составив лишь 24.400. Также стоит отметить снижение продаж и на территории Великобритании, где объемы реализации физических копий сократились на восемьдесят девять процентов. Невзирая на это, седьмая часть Final Fantasy: Rebirth расположилась на второй строчке в списке предварительных продаж.

Эксперты считают, что большинство фанатов серии купили игру в самом начале после её выхода, что могло вызвать такое внезапное падение спроса. В отличие от предыдущих игр серии, Rebirth не показала столь же высоких результатов. Например, за первую неделю после запуска в Японии первая часть обновленной Final Fantasy VII была продана тиражом в более чем 702 тысячи копий, а Final Fantasy XVI - более 336 тысяч.

Тем не менее Final Fantasy VII: Rebirth получила высокую оценку критиков за разнообразие игрового процесса и глубокий сюжет. Композитор Нобуо Уэмаца, известный своим вкладом в музыкальную составляющую серии, выразил свое неудовольствие по поводу тенденции современной игровой индустрии имитировать Голливуд, которая, по его словам, негативно сказывается на качестве игровой музыки.