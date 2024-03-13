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Greg_Novo
Геймдиректор God of War 3 и Star Wars Jedi открыл студию Giant Skull
Этот шаг стал ответом на вопросы, которые возникли после его ухода из Respawn Entertainment в сентябре 2023 года

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Стиг Асмуссен, известный своей работой над God of War III и серией Star Wars Jedi, объявил о создании новой игровой студии под названием Giant Skull. Этот шаг стал ответом на вопросы, которые возникли после его ухода из Respawn Entertainment в сентябре 2023 года.

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Асмуссен, вместе с ключевыми фигурами из команды Star Wars Jedi — техническим директором Джоном Карром и дизайн-директором Джеффом Мейджерсом, а также ветеранами Fortnite, включая арт-директора Патрика Мёрфи, ведущего продюсера Лорен Маклемор и анимационного директора Брайана Кэмпбелла, обещает принести новый взгляд на сюжетные приключенческие AAA-экшены.

Студия Giant Skull, расположенная в сердце Лос-Анджелеса, уже привлекает внимание благодаря своему обещанию сохранения творческой независимости за счет финансирования от частных инвесторов. С амбициозным планом держать штат в пределах ста сотрудников, Асмуссен стремится доказать, что качественные игры могут быть созданы без чрезмерно больших бюджетов, характерных для современной игровой индустрии.

Первый проект студии, разрабатываемый на движке Unreal Engine 5, обещает стать воплощением инноваций и качества.

#god of war #star wars
Источник: stopgame.ru
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