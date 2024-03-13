В преддверии первой годовщины ремейка культовой игры Resident Evil 4, Capcom объявляет о новом достижении: обновленный тираж игры достиг отметки в 7 миллионов проданных копий.

В преддверии первой годовщины ремейка культовой игры Resident Evil 4, Capcom объявляет о новом достижении: обновленный тираж игры достиг отметки в 7 миллионов проданных копий. Это значительный успех для компании, учитывая, что всего за два дня после релиза было продано 3 миллиона копий, а к концу 2023 года цифра составила 6,48 миллиона.

С момента своего дебюта 24 марта 2023 года на платформах ПК, PlayStation и Xbox Series, ремейк не только завоевал сердца старых фанатов, но привлек поклонников и с других платформ. Релиз на Mac и iOS-устройства, а также добавление режима для шлема PS VR2, только укрепили позиции игры на рынке.

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Общий тираж всей серии "Resident Evil" теперь превышает 154 миллиона копий, что укрепляет её статус самой продаваемой франшизы студии Capcom. Ближайший конкурент, Monster Hunter, отстает с результатом в 97 миллионов проданных единиц.

Этот успех является свидетельством того, что Capcom не только умеет создавать качественные проекты, но и поддерживать интерес к ним на протяжении долгого времени. Ремейк Resident Evil 4 — это не просто возвращение к классике, это переосмысление и адаптация к современным реалиям игровой индустрии.