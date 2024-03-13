Новая Audi A3 — автомобиль по подписке, теперь официально. Немецкий автоконцерн будет продавать за отдельную плату буквально все базовые функции.

Немецкий автомобильный концерн Audi объявил о выпуске новой модели автомобиля Audi A3, работающей по принципу подписки. Вместо того чтобы предоставлять клиентам полностью укомплектованный автомобиль, Audi предлагает ежемесячную плату за доступ к функциям автомобиля, при этом большинство базовых функций автомобиля будут доступны только при условии оплаты дополнительных услуг.

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Среди платных функций оказались такие стандартные опции, как CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфонами, адаптивный круиз-контроль для автоматического поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля, двухзонный климат-контроль для индивидуальной настройки температуры в салоне и система управления дальним светом для предотвращения ослепления встречных водителей.

Представители Audi уверяют, что клиенты смогут приобрести платные функции единоразово, после чего они станут доступны без дополнительной оплаты. Тем не менее сама концепция продажи базовых функций автомобилей вызывает вопросы.