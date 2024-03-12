Apple сделала соответствующее послабление в правилах установки приложений из сторонних источников

Пользователи iPhone в Евросоюзе скоро смогут устанавливать приложения напрямую с сайтов разработчиков. Apple сделала соответствующее послабление в правилах установки приложений из сторонних источников.

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Теперь юзерам можно будет скачивать IPA-файлы прямо с сайтов разработчиков. Однако, такую возможность смогут предоставить только те сайты, которые зарегистрированы в программе App Store Connect. Это необходимо для того, чтобы скачанные таким образом приложения можно было хранить в резервной копии iPhone.

Нововведение вступит в силу в одном из ближайших обновлений iOS. Это изменение правил установки приложений из сторонних источников является важным шагом в сторону улучшения пользовательского опыта в Европейском Союзе. Оно позволит пользователям получить доступ к большему количеству приложений и расширить возможности своих устройств.



