Всё дело в системе управления. На задней крышке гаджет имеет ультразвуковые сенсорные геймпады, которые назвали FlexiRear Controller.

Компания Compal, известный OEM-производитель ноутбуков, представила интересный концепт игрового планшета под названием Rover Play. Особенностью этого устройства является система управления, которая включает в себя ультразвуковые сенсорные геймпады на задней крышке устройства. Эти геймпады, названные FlexiRear Controller, могут быть настроены под любой размер руки пользователя.

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Однако, самое интересное в этих геймпадах - это их способность менять форму. Они могут быть использованы как обычные контроллеры, но при необходимости их можно превратить в подставку для планшета. Это делает устройство еще более удобным и универсальным.

Концепт Rover Play получил награду в международном конкурсе дизайна iF Design, что подтверждает его инновационность и привлекательность. Однако, пока неизвестно, когда устройство будет выпущено на рынок и по какой цене.

В целом, концепт Rover Play выглядит очень интересно и перспективно. Он предлагает новый подход к управлению игровым планшетом, делая его более удобным и универсальным. Остается только ждать, когда устройство станет доступным для покупки.