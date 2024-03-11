В «Дюне: Часть Вторая» оператор Грейг Фрейзер вдохнул жизнь в пустынные пейзажи, используя советские объективы.

В мире киноиндустрии произошло необычное событие: в процессе съемок фильма «Дюна: Часть Вторая» оператор Грейг Фрейзер использовал винтажные советские объективы. Это решение было принято для создания особой текстуры и атмосферы в пустынных пейзажах, которые являются ключевыми в фильме.

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Точно неизвестно, какие именно объективы были использованы, но в сообществе Reddit заметили в трейлере фильма характерное боке «Гелиос-44». Этот советский фотообъектив, созданный на основе немецкого «Zeiss Biotar 2,0/58», выпускался с 1958 по 1999 год. Возможно, именно такой «Гелиос» лежит на антресоли вашей бабушки!

Для переформатирования объектива для современного оборудования потребуется потратить многие тысячи долларов. Но, несмотря на это, кинематографисты готовы пойти на такие затраты, чтобы достичь нужного эффекта.

Кстати, нового «Бэтмена» Мэтта Ривза, тоже частично снимали на объективы «Гелиос 44-2» и «Юпитер-9». Это подтверждает, что использование винтажных объективов становится все более популярным в киноиндустрии.

Таким образом, использование винтажных советских объективов в фильме «Дюна: Часть Вторая» стало интересным экспериментом, который позволил создать особую атмосферу и текстуру в пустынных пейзажах. Это подтверждает, что кинематографисты готовы идти на любые затраты, чтобы достичь нужного эффекта и создать неповторимый образ своего произведения.