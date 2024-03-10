Рекламная компания сериала Fallout от Amazon продолжает радовать фанатов серии. Bethesda запустила в продажу компьютер Pip-Boy в масштабе 1:1.

Компания Bethesda, создатель популярной серии видеоигр Fallout, объявила о выпуске уникального продукта - металлического Pip-Boy, который является точной копией устройства, используемого в игре.

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Металлический Pip-Boy выполнен в масштабе 1:1 и обладает множеством функций, включая TFT-экран, на котором отображаются анимации и время, а также режим будильника. Устройство заряжается от USB-C, имеет свой аккумулятор и может работать до 10 часов без подзарядки.

Pip-Boy оснащен подставкой, благодаря которой его можно использовать как настольные часы. Кроме того, устройство можно носить на руке, используя ремешок, который идет в комплекте.

Стоимость Pip-Boy составляет $199, что примерно равно 18 000 рублям. Оформить предзаказ можно на официальном сайте Bethesda.

Пользователи Интернета уже успели выразить свое восхищение новинкой, отмечая ее высокое качество и точность воспроизведения деталей из игры. Некоторые даже выразили желание приобрести Pip-Boy не только для себя, но и в подарок своим друзьям или близким.

Возможно, Bethesda планирует выпустить и другие продукты, связанные с вселенной Fallout, что несомненно порадует поклонников игры.