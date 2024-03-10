Компания официально анонсировала мероприятие, но конкретные новинки не уточнила.

Американская корпорация Microsoft официально анонсировала проведение мероприятия, посвященного новым продуктам и обновлениям. Ожидается, что на презентации будут представлены новые модели ноутбуков и планшетов серии Surface, а также обновления для операционной системы Windows и новые возможности искусственного интеллекта Copilot.

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Мероприятие пройдет 21 марта, и компания обещает поделиться новыми подробностями о своих продуктах и технологиях. Одной из самых ожидаемых новинок может стать Surface Pro 10, который, по слухам, будет оснащен процессором серии Qualcomm Snapdragon X Elite. Кроме того, предполагается, что будут представлены новые функции Copilot для Windows, которые помогут упростить работу с искусственным интеллектом.

Трансляция презентации начнется 21 марта в 20:00 по московскому времени, и все желающие смогут наблюдать за новинками и обновлениями Microsoft в прямом эфире.