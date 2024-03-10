Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Microsoft готовится представить новые продукты на мероприятии 21 марта
Компания официально анонсировала мероприятие, но конкретные новинки не уточнила.

реклама

Американская корпорация Microsoft официально анонсировала проведение мероприятия, посвященного новым продуктам и обновлениям. Ожидается, что на презентации будут представлены новые модели ноутбуков и планшетов серии Surface, а также обновления для операционной системы Windows и новые возможности искусственного интеллекта Copilot.

реклама

Мероприятие пройдет 21 марта, и компания обещает поделиться новыми подробностями о своих продуктах и технологиях. Одной из самых ожидаемых новинок может стать Surface Pro 10, который, по слухам, будет оснащен процессором серии Qualcomm Snapdragon X Elite. Кроме того, предполагается, что будут представлены новые функции Copilot для Windows, которые помогут упростить работу с искусственным интеллектом.

Трансляция презентации начнется 21 марта в 20:00 по московскому времени, и все желающие смогут наблюдать за новинками и обновлениями Microsoft в прямом эфире.

#microsoft #microsoft 365 #microsoft bing #microsoft azure openai
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
В сети засветился SSD Microsoft Z1000 с памятью Toshiba и контроллером CNEX Labs
NVIDIA может обойти по капитализации Apple и Microsoft уже в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
2
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
3
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
1
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
5
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
1
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
+
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
27
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
Макрон назвал условие, при котором Франция введёт войска на Украину
9
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
3
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+
Сертификация подтверждает, что Poco F5 Pro представляет собой переименованный Redmi K60
1
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
Компания Synology представила новое дополнение к своей линейке продуктов - BeeStation
+
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
3

Популярные статьи

Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
51
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
185
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
37
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
13
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
7
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
11
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
2
Обзор The Walking Dead: Destinies
+

Сейчас обсуждают

Aslan Heroes
06:33
Для машинки результаты на самом деле очень хорошие. 12.7 она как бы держать и не обязана, извините, но не каждый БТР сможет выдержать 12.7 и то в борт может и не выдержать.
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
Yвесёделерчuk
06:30
Западноукраинское экономическое чудо. Но что они будут производить? США спровоцируют Китай на Тайвань?
Украинская сторона потеряла 3 из 5 передвижных групп ПВО с системами Patriot
Yвесёделерчuk
06:26
Пытаются пополнить армию ветеранов "Вьетнама" Евросоюза Армянами?
Acer выпустила игровой ноутбук Shadow Knight Qing Pro 2024 года с процессором Intel Core i7-13620H,
Cowboy Huggies
06:26
Искусственного интеллекта нет!
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
Yвесёделерчuk
06:14
он сливает кеннеди. новопелосия.
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
Дмитрий Дубовик
05:21
Автор, а ты хотел защиту от пуль как у броневика?
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
Борис Игнашин
04:59
Ну так от 223 и Баррета 0.5 не всякий БТР спасает
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
Владимир
04:48
Творческим работникам не хватает образования, почему их не гонят взашей, непонятно. Это в наших СМИ повсеместно наблюдается, неграмотность, бездарность и словоблудие.
Российские учёные разработали альтернативу ГЛОНАСС и GPS для беспилотных аппаратов
Alex Z
04:42
старик бидон УХОДИ
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
Алексей Каенба
04:28
У него буст 4,4 Ггц, это никуда не годится.
Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 5 5600X3D – как сэкономить $100 без потери производительности в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем