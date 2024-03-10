Компания SpaceX объявила о успешном тестировании подключения спутников Starlink к смартфонам минуя наземные базовые станции с помощью технологии Direct to Cell.

SpaceX, компания Илона Маска, успешно проверила возможность подключения спутников Starlink непосредственно к мобильным телефонам. В ходе тестирования были использованы популярные модели смартфонов: Samsung Galaxy, iPhone, и Pixel.

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Особенностью этой технологии является то, что она позволяет пользователям подключаться к спутникам без необходимости использования базовых станций на земле. Это может быть полезным, например, в отдаленных районах или внутри зданий, где подключение к интернету может быть затруднено.

По словам представителей компании, после получения разрешения от регулирующих органов США, Starlink планирует начать предоставлять услуги сотовой связи клиентам T-Mobile в этом году. Первоначально эти услуги будут включать отправку текстовых сообщений, а голосовые вызовы и передача данных станут доступны в следующем году.

Это важное достижение для SpaceX и для развития технологии спутникового интернета в целом. Оно может привести к более широкому использованию таких систем в будущем, особенно в местах, где традиционные методы подключения к интернету недоступны.