Заряжать ноутбуки можно на мощности до 85 Вт. Этого хватит для зарядки MacBook Air и MacBook Pro 14" с минимальной версией процессора M3 Pro.

Американский производитель аксессуаров для ноутбуков Satechi представил новый многопортовый USB-хаб с расширенными возможностями подключения и передачи данных. Устройство оснащено четырьмя портами USB-C с поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/сек, HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 8K и частотой обновления до 30 Гц, слотом для SD-карт UHS-II, Ethernet-портом и поддержкой сквозной зарядки мощностью до 85 Вт.

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USB-хаб Satechi обеспечивает возможность подключения различных устройств, включая 8K- и 4K-мониторы, с максимальной частотой обновления до 144 Гц. Благодаря поддержке технологии USB 3.2, пользователи могут передавать файлы со скоростью до 10 ГБ/сек.

Устройство доступно в трех цветовых решениях, соответствующих цветам корпусов ноутбуков Apple - Space Gray, Silver и Midnight, и предлагается по цене 100 долларов США. Satechi обещает, что новый хаб станет незаменимым помощником для пользователей ноутбуков, желающих расширить свои возможности подключения и увеличить скорость передачи данных.