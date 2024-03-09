Компания, в последние годы выпускавшая телефоны под брендом Nokia, готовит смартфон под собственным брендом с поддержкой «умной одежды» (smart outfits): к нему можно будет подключать различные умные чехлы, накладки и модули, расширяющие функции устройства.

Шведская компания HMD Global, известная своими телефонами под брендом Nokia, представила свой новый продукт - модульный смартфон HMD Fusion. Отличительной особенностью новинки стала поддержка “умной одежды”, то есть возможность подключения к устройству различных умных чехлов, накладок и модулей, расширяющих его функции.

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Для соединения с аксессуарами используется 6-контактный коннектор, аналогичный тому, что применяется для подключения клавиатуры к планшету iPad. По словам компании, первые пять пинов обеспечивают передачу информации по стандарту USB 2.0, в то время как шестой пин используется для обновления статуса устройства и обмена энергией между аксессуаром и смартфоном.

Более подробной информации о том, какие именно модули будут доступны для HMD Fusion и какие дополнительные функции они могут предложить, пока нет. Однако известно, что релиз смартфона состоится в июле этого года.

Концепция модульных смартфонов не нова - компания Motorola уже несколько лет выпускает смартфоны с подобной функциональностью. Модули Moto Mods позволяют добавить смартфону улучшенную камеру, увеличенный аккумулятор или игровой контроллер.