До конца второго квартала, то есть до конца июня, Hades 2 появится в раннем доступе. И хотя «ранний доступ» ассоциируется с чем-то нехорошим, аналогичным образом выходила первая часть, и студия Supergiant Games заработала кредит доверия.

Студия Supergiant Games анонсировала продолжение своего успешного ролевого экшена Hades, названного Hades 2. Игра появится в раннем доступе до конца второго квартала 2021 года (до конца июня), что дает игрокам возможность оценить и прокомментировать новую версию, прежде чем состоится полноценный релиз.

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Первая часть игры, выпущенная в 2020 году, получила множество положительных отзывов и завоевала популярность среди игроков. Hades 2 обещает сохранить все достоинства первой части, а также привнести новые элементы и улучшения.

Hades 2 является прямым продолжением первой части и основана на тех же основных элементах, однако студия обещает, что новая игра будет интересной и для тех, кто не играл в первую часть.

Разработчики пока не называют точной даты полноценного релиза, планируя определить ее на основе результатов бета-тестирования. Тем не менее, уже сейчас игроки могут ожидать выхода Hades 2 на протяжении 2021 года.