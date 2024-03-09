Аккумулятор iPhone очень быстро разряжается, а время полной зарядки может занимать больше 4 часов – Такие сообщения заполнили соцсеть Х.

С выходом обновления iOS 17.4 некоторые владельцы iPhone начали сталкиваться с проблемами в работе аккумулятора своих устройств. Пользователи отмечают, что время зарядки может достигать более 4 часов, а сам аккумулятор разряжается значительно быстрее, чем раньше.

реклама

Несмотря на указанные проблемы, специалисты отмечают, что поводов для беспокойства нет. После каждого крупного обновления операционной системы требуется некоторое время для ее оптимизации под конкретное устройство. В этот период система может потреблять больше ресурсов, что сказывается на продолжительности работы от аккумулятора.

Тем не менее, для решения возникшей проблемы можно предпринять несколько действий. Во-первых, рекомендуется выполнить жесткую перезагрузку устройства. Это позволит завершить все фоновые процессы и перезапустить операционную систему. Также важно убедиться, что все установленные приложения обновлены до последней версии. Устаревшие версии могут быть менее оптимизированы для работы в новой операционной системе, что также может вызвать проблемы с производительностью.

Помимо этого, стоит учесть, что оптимизация под iOS 17.4 может занять некоторое время, поэтому рекомендуется использовать устройство в обычном режиме и ожидать завершения процесса адаптации.