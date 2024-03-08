Производители видеопамяти, к примеру Samsung, уже анонсировали микросхемы стандарта GDDR7, но только в рамках личной инициативы, ведь как такового «стандарта» тогда ещё не было.

Организация JEDEC, занимающаяся разработкой стандартов для различных электронных компонентов, официально утвердила новый стандарт видеопамяти - GDDR7. Производители памяти, такие как Samsung, уже заявили о разработке микросхем этого стандарта, однако до сих пор он не имел официального статуса.

GDDR7 обладает удвоенной пропускной способностью по сравнению с предыдущим стандартом GDDR6. Если типичная скорость передачи данных для GDDR6 составляет около 18 гигабит в секунду на контакт, то для GDDR7 эта скорость увеличена до 36 гигабит в секунду. Это позволяет одному чипу GDDR7 обеспечивать пропускную способность до 192 гигабит в секунду (Гб/с). Однако на начальном этапе производители планируют выпустить чипы со скоростью передачи данных 144 Гб/с.

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Новый стандарт также предусматривает увеличение емкости памяти. Микросхемы GDDR7 будут иметь емкость от 16 до 32 гигабит, что соответствует 2-4 гигабайтам на чип. На начальном этапе на рынке появятся 2-гигабайтные микросхемы, которые по объему не будут отличаться от текущих моделей.

Утверждение стандарта GDDR7 открывает новые возможности для производителей видеокарт и компьютерных компонентов. Это позволит создавать более мощные и производительные устройства с увеличенной пропускной способностью и емкостью памяти, что в свою очередь может привести к новым достижениям в области гейминга и обработки графики.