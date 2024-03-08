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Greg_Novo
Binance и McDonald’s порадовали оригинальными ароматами в честь международного женского дня
Видимо, некоторые компании решили оригинально обыграть 8 марта. Так, криптобиржа Binance представила духи с “ароматом криптовалют”

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Некоторые компании решили удивить потребителей в честь праздника 8 марта, представив необычные ароматы. Криптобиржа Binance совместно с японской компанией Daito выпустили ограниченную серию духов CRYPTO, которые, по их словам, обладают “ароматом криптовалюты”. В описании парфюма говорится, что он открывается нотами озона, соли и мха, а средние и основные ноты представляют собой роскошную смесь уда, мандарина, ценных пород дерева и других компонентов. Планируется выпустить только 100 флаконов духов, которые будут использоваться в рекламных целях на территории торгового центра The Dubai Mall в Дубае.

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Не отстает от Binance и японская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, представившая сразу три новых аромата для своих клиентов: классический аромат жареной картошки, картошку с приправами, водорослями и солью и картошку с чесноком, черным перцем и майонезом. Все ароматы призваны воссоздать атмосферу ресторанов McDonald’s и удовлетворить предпочтения самых разных посетителей.

Таким образом, 8 марта этого года обещает стать днем, когда ароматы криптовалют и картошки фри станут реальностью, безусловно, вызывая удивление и интерес потребителей.

#binance #macdonalds
Источник: t.me
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