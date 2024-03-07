Его можно приобрести за $85 через официальный сервис кастомизации геймпадов Xbox Design Lab.

В продажу поступил эксклюзивный Fallout-контроллер, созданный в сотрудничестве с Xbox Design Lab и посвященный знаменитой серии видеоигр. Этот уникальный контроллер, стоимостью $85, создан для тех, кто хочет выделиться среди геймеров и подчеркнуть свою страсть к постапокалиптической вселенной Fallout.

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Дизайн контроллера вдохновлен классическим маскотом серии – Волт-Бой, который представлен в виде паттерна на корпусе. Также можно кастомизировать все оставшиеся элементы, такие как джойстики, кнопки, крестовину и прочее. За отдельную плату доступны различные опции дизайна, которые позволят создать поистине уникальное устройство.

Дополнительно к этому, Xbox Design Lab предлагает четыре тематических варианта оформления контроллера, связанных с ключевыми элементами вселенной Fallout:

• «Обитатель Убежища» – для тех, кому нравится жизнь в бункерах, где каждый день – это борьба за выживание.

• «Братство стали» – для поклонников легендарного ордена, сражающегося за сохранение мира от хаоса.

• «Пип-бой» – для любителей технологии, которая стала символом серии Fallout, ведь именно благодаря этому устройству можно контролировать все аспекты жизни в пустоши.