С выходом iOS 17.4 Apple открыла доступ разработчикам сторонних магазинов приложений и прочих плюшек, включая доступ к NFC альтернативам Apple Wallet и голосовым ассистентам.

В свете последних новостей о регулировании использования сторонних магазинов приложений на устройствах Apple, компания начала активное обсуждение с разработчиками и представила свои планы на этот счет. Стало известно, что все альтернативы App Store, доступные на устройствах с iOS 17.4, будут отключены при использовании за пределами Европейского Союза.

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Это означает, что пользователи, выезжающие за пределы ЕС, столкнутся с ограничениями в работе сторонних магазинов приложений, даже если они были предварительно загружены. Приложения, установленные из этих магазинов, продолжат работать, однако их обновление станет невозможным до возвращения в ЕС.

Для того чтобы избежать проблем, пользователи должны убедиться, что их Apple ID зарегистрирован в одной из 27 стран ЕС. В противном случае, магазины приложений будут автоматически отключены через определенное время, которое Apple пока не раскрывает.

Важно отметить, что использование VPN или отключение геолокации не поможет обойти это ограничение, так как iPhone способен определить свое местоположение по множеству других признаков, включая данные о ближайшем сотовом операторе.

Таким образом, пользователям iPhone, планирующим поездки за пределы Евросоюза, следует заранее учесть эти изменения и подготовиться к ним.