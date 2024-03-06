Конец эпохи GeForce GTX: видеокарты 16-серии снимаются с производства

Похоже, что эпоха видеокарт GeForce GTX подходит к концу. Согласно азиатским новостным источникам, компания NVIDIA объявила о своем намерении прекратить производство всей 16-ой серии видеокарт. Это означает, что геймеры и пользователи, предпочитающие видеокарты этой серии, должны будут перейти на более современные модели.

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Производство видеокарт GTX 16 уже было остановлено, а после исчерпания складских запасов они окончательно исчезнут с рынка. Эта новость вызывает интерес, учитывая, что GTX 1630, 1650 и 1660 появились еще в 2019 году и стали весьма популярными среди геймеров, ориентированных на экономию.

На данный момент самой доступной видеокартой в линейке NVIDIA является GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти, и это единственная модель, цена которой ниже $200. Возможно, это намек на то, какие видеокарты будут доступны на рынке в ближайшие годы.