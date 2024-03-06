Европейский комитет по оценке безопасности автомобилей (Euro NCAP) объявил о новых критериях, которые будут применяться с 2026 года

С начала века автомобильная индустрия находится в постоянном поиске инновационных решений и технологий, которые бы сделали автомобили более безопасными. И одним из таких решений стало внедрение сенсорных экранов в автомобили, упрощающих выполнение многих операций. Однако, как показывает практика, обилие сенсорных панелей может стать причиной отвлечения внимания водителя от дороги, что, в свою очередь, повышает риск возникновения аварий.

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По этой причине Европейский комитет по оценке автобезопасности (Euro NCAP), являющийся одним из самых авторитетных учреждений в данной области, решил внести изменения в свои критерии оценки автомобилей. С 2026 года автопроизводители, использующие сенсорные экраны для управления дворниками, аварийной сигнализацией и звуковым сигналом, будут сталкиваться с понижением рейтинга безопасности.

"Чрезмерное увлечение сенсорными дисплеями стало одной из наиболее острых проблем в отрасли. Почти все автопроизводители переносят основные функции управления в центр автомобиля, что требует от водителя постоянного отвлечения от дороги. В связи с этим, мы решили ввести новые более жесткие критерии оценки", - говорит Мэтью Эйвери, директор по стратегическому развитию Euro NCAP.

Несмотря на то, что оценка безопасности автомобилей по методике Euro NCAP является добровольной, многие автопроизводители включают ее в свои маркетинговые стратегии. Таким образом, новые требования вряд ли останутся без внимания со стороны отрасли.

Эти шаги со стороны Euro NCAP являются еще одним шагом в сторону обеспечения безопасности дорожного движения и снижения числа аварий, вызванных отвлечением внимания водителей.