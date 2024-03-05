Марк Гурман из Bloomberg полагает, что до конца месяца новые iPad Pro с OLED-дисплеем не выйдут.

Ожидается, что новые модели iPad Pro с улучшенными OLED-дисплеями не будут выпущены до конца этого месяца, согласно Марку Гурману из Bloomberg. Эти планшеты будут зависеть от выпуска “специальной версии iPadOS 17.4”, который, по его словам, будет доступен только в конце марта.

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Тем не менее, Apple может принять решение выпустить пресс-релиз уже сейчас, позволяя клиентам делать предзаказы на новые устройства. Однако это было бы первым случаем, когда компания использует такой подход к своим планшетам. До этого она применяла его только к своим мероприятиям, которые в основном были связаны с анонсами новых продуктов.

В марте также планируется выпуск двух новых моделей iPad Air, обновленного Mac mini и, возможно, новых расцветок некоторых моделей iPhone 15-го поколения.