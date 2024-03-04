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Greg_Novo
Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,8 млрд, но компания собирается подать апелляцию
Штраф пришёл в рамках давней битвы между компанией и Spotify. Краткая предыстория: шведскому стриминговому сервису не понравилась комиссия в 30 %, которую он вынужден платить Apple, когда у Apple Music такой комиссии нет.

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Сегодня Европейский союз (ЕС) оштрафовал компанию Apple на внушительную сумму в 1.8 миллиарда евро. Однако, как стало известно, компания пока не планирует оплачивать эту сумму.

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Данный штраф стал результатом давнего спора между Apple и стриминговым сервисом Spotify. В ходе спора Apple обвиняли в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке приложений, что привело к ограничению конкуренции и нарушению прав пользователей.

В частности, Apple обвиняли в том, что они взимали с Spotify комиссию в размере 30%, тогда как для их собственного сервиса Apple Music такая комиссия не предусмотрена. Это вызвало недовольство Spotify, который настаивал на том, что подобная политика нарушает правила конкуренции.

Apple, в свою очередь, обвинили Spotify в том, что он также не платит комиссию, а также в том, что Spotify отказался от использования App Store для своих подписок, вместо этого предлагая пользователям перейти на их веб-сайт для оплаты подписки.

Однако, несмотря на все споры и разногласия, Apple продолжает настаивать на своей правоте.  Они утверждают, что их действия не нарушают правила конкуренции, и что Spotify, имея долю рынка в 56% в Европе, не смог бы достичь такого успеха без использования App Store.

Таким образом, данный спор продолжает оставаться открытым, и пока не ясно, будут ли стороны искать компромисс или продолжат борьбу за свои интересы.

#apple #европейский союз #spotify #европейская комиссия
Источник: t.me
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