Ждем русский перевод GTA VI? Rockstar Games ищут тестировщика локализации некого проекта на русский язык.

Игровая индустрия подготовляется к культовому моменту — компания Rockstar объявила о переводе долгожданной игры GTA 6 на русский язык! Новость о возможной локализации игры была подтверждена появлением вакансии на тестирование русского перевода в компании.

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Судя по срокам, проект по переводу на русский язык GTA 6 планируется завершить к концу 2025 года, что замечательно совпадает с ожидаемым релизом самой игры. Фанаты серии Grand Theft Auto в России уже в нетерпении ждут возможности окунуться в мир преступности и приключений на родном языке.



Это замечательная новость для русскоязычных игроков, которые с нетерпением ждут выхода GTA 6 и возможности насладиться игрой на родном языке. Перевод игр на русский язык расширяет аудиторию и делает игровой процесс более доступным и понятным для широкого круга игроков.



