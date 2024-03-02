Эта услуга открывает двери к доступному и качественному печатному процессу, предоставляя пользователям возможность экономить время и деньги.

Компания HP, лидер в области информационных технологий, представляет революционно новый сервис - принтер по подписке HP All-in. Эта услуга открывает двери к доступному и качественному печатному процессу, предоставляя пользователям возможность экономить время и деньги.

Сервис HP All-in предлагает гибкую систему подписки, начиная от $6.99 в месяц, в рамках которой пользователь получает абсолютно новый принтер HP с предустановленными чернилами и лимитом на печать от 20 до 700 страниц ежемесячно.

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Одним из ключевых преимуществ принтера по подписке является автоматическая доставка чернил до того, как закончится их запас на принтере. Кроме того, клиенты получают круглосуточную техническую поддержку и замену принтера на новый без каких-либо дополнительных затрат в случае его выхода из строя.

Но самое интересное кроется в условиях подписки. Если вы решите отказаться от сервиса после первых 30-ти дней, будьте готовы заплатить штраф в размере от $60 до $270, тем самым стимулируя пользователей продолжать пользоваться услугой.

Зато с HP All-in можно забыть о проблемах, связанных с покупкой и обслуживанием принтеров, и сосредоточиться на творческих задачах.