На прошлой неделе Еврокомиссия инициировала проверку законности действий Apple. Видимо, под давлением регуляторов компания решила всё-таки разрешить использовать веб-приложения на своих устройствах в ЕС.

В свете недавних изменений в бета-версии iOS 17.4, которые исключили поддержку прогрессивных веб-приложений (PWA), Apple приняла решение вернуться к поддержке веб-приложений на устройствах в Европейском Союзе. Это изменение было обусловлено Законом о цифровых рынках, который позволяет использование альтернативных браузеров и движков для веб-приложений.

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Первоначально Apple удалила поддержку PWA в последней бета-версии, обосновав это усилением безопасности пользователей, так как компания считает, что веб-приложения, основанные на движке браузера WebKit, обеспечивают большую безопасность. Однако после инициирования проверки со стороны Еврокомиссии, Apple, по всей видимости, решила пойти на уступки и вновь разрешить использование веб-приложений на своих устройствах, начиная с релиза финальной версии iOS 17.4.

Это изменение может означать, что пользователи устройств Apple в Европейском Союзе смогут пользоваться более широким спектром веб-приложений и браузеров, что, в свою очередь, может повысить конкуренцию и улучшить пользовательский опыт.